喬科維奇拚大滿貫第24冠 溫網決賽未演先轟動

（法新社倫敦16日電） 溫網決賽未演先轟動，成為全世界網球迷關注的焦點，因為這或許會是屬於喬科維奇的紀錄之夜，也可能由艾卡拉茲演出網壇「世代交替」的戲碼。

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塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）若能拿下冠軍，將追平「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）在溫布頓網球錦標賽拿下8座冠軍的紀錄，也會追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）創下史上最多的生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄。

今年已經在澳洲網球公開賽、法國網球公開賽拿下冠軍，36歲的喬科維奇若能再於溫網稱王，就只差一步即可成為1969年以來、第一位在同一年囊括所有大滿貫賽冠軍的男子球員。

即將角逐創紀錄第35次大滿貫賽決賽的喬科維奇說：「這是場終極對決。」

「網球界、體育圈所有人的目光都將集中在周日溫網決賽上，這可能會是全球收看人數最多的一場網球賽。」

20歲的西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），比喬科維奇小了16歲。

生涯已獲23座大滿貫賽冠軍的喬科維奇，2008年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍時，艾卡拉茲還差3個月才滿5歲。

喬科維奇可能成為溫網最年長的冠軍，艾卡拉茲則可能成為第3年輕的溫網冠軍得主。

© 2023 AFP