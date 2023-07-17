梅西加盟 美足球大聯盟：繼續爭取國際球星

（法新社佛州勞德岱堡16日電） 阿根廷足球巨星梅西昨天加盟美國職業足球大聯盟（MLS）後，聯盟總裁賈柏（Don Garber）今天表示，沙烏地阿拉伯砸錢搶國際球星的動作，不會影響聯盟計畫。

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梅西（Lionel Messi）拒絕轉會沙烏地阿拉伯職業聯盟的巨額報價後，昨天與邁阿密國際隊（Inter Miami CF）簽約，完成轉會美國職業足球大聯盟。

但沙國聯賽近來動作頻頻，積極引進過去美國職業足球大聯盟鎖定召募的生涯進入尾聲的球星。

長期以來被視為美國職業足球大聯盟可能目標的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），是第1個轉會到沙國聯賽的人，接着是法國球星本澤馬（Karim Benzema）以及巴西人費爾米諾（Roberto Firmino）等。

但賈柏表示，他並不擔心市場爭搶大咖球星。

賈柏今天對記者表示：「我認為，我們可以在世界各地傳播職業足球力量和影響力這一事實，為我們所有新興市場的人提供了機會。」

「這只是我們這個非常複雜行業的另一件事而已，我們會度過難關的，我想我們會沒事的。」

© 2023 AFP