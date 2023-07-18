澳洲放棄主辦2026年大英國協運動會

（法新社墨爾本18日電） 澳洲維多利亞州今天以成本暴增為由，退出舉辦2026年的大英國協運動會。這讓組織者在爭先恐後地維持這項綜合運動會的同時感到憤怒。

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澳洲維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在墨爾本舉行的記者會上表示，由於成本超支，該州將不會舉辦2026大英國協運動會。舉辦這場運動會原估約20億澳元（約新台幣423億元），但後來恐升至70億澳元左右（約新台幣1480億元），這「確實太多了」。

安德魯斯說，「在這份工作中，我作了很多艱難的決定，這不是其中之一。坦白說，為一場體育賽事花費70億元，我們不會這樣做。」

「我不會從醫院和學校拿錢來舉辦一場比去年估計和預算費用多3倍的活動。」

安德魯斯補充說，「2026大英國協運動會將不會在維多利亞州舉行。我們已通知當局（大英國協運動會總會），決定尋求終止合約。」

但大英國協運動會總會對維多利亞州的決定並不高興，稱此舉「非常令人失望」。總會在聲明中表示：「我們感到失望的是，我們只收到8小時通知，並且州政府在做出決定前，未考慮討論共同尋找解決方案。」

維多利亞州退出的決定讓大英國協運動會的命運懸而未決，越來越多的國家對大英國協的疏離感，讓此一運動盛會失去光環。

大英國協運動會通常會吸引來自國協54個國家的4000 多名運動員，其中幾乎所有國家都曾是大英帝國的領土。

上一屆的大英國協運動會是在2022年於英格蘭伯明罕（Birmingham）舉行。

© 2023 AFP