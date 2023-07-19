國際足總主席催票 希望球迷抓緊機會進場觀賽

（法新社奧克蘭19日電） 國際足球總會主席英凡提諾表示，女子足球在過去10年中經歷令人難以置信的發展，他相信本屆世界盃將贏得懷疑論者的肯定，本屆女足世界盃明天將在紐西蘭的奧克蘭開踢。

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由澳洲和紐西蘭聯合主辦的第9屆女子世界盃足球賽，自7月20日起進行至8月20日為止，國際足球總會（FIFA）預計將有20億人收看總計64場的比賽。

位於紐西蘭的奧克蘭，比澳洲大多數的主辦城市都要小，不過奧克蘭將於明天舉行本屆女足世界盃的開幕式，以及紐西蘭和挪威之間的首場比賽。 國際足總秘書長薩穆拉（Fatma Samoura）表示，迄今為止，本屆世界盃已售出137.5萬張門票，超過2019年法國女足世界盃的總銷量。

英凡提諾在最後一刻敦促球迷「抓緊時機」搶購門票，因為大多數比賽在開戰前夕尚未售完。 同樣是在明天，另一個主辦國澳洲將對上愛爾蘭，並在可容納約8萬名球迷的雪梨「澳洲體育場」（Stadium Australia）舉行本屆第2場比賽，比賽門票已全部售完。 國際足總官方門票銷售網站顯示，澳洲和紐西蘭的大多數比賽仍有席位，包括準決賽。

英凡提諾說：「不過，我們有一些比賽還有門票，所以我唯一的請求是不要等到最後一刻再買。」

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