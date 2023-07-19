女子百米跨欄世界紀錄保持人阿穆森 錯過藥檢3次面臨禁賽

（法新社巴黎19日電） 女子百公尺跨欄世界紀錄保持人阿穆森（Tobi Amusan）今天表示，她被指控錯過3次藥檢，但她否認服用可提高成績的禁藥。她聲稱，她預料自己可獲清白參加8月的世界錦標賽。

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阿穆森表示，「我是一名乾淨的運動員，我定期接受田徑誠信委員會（AIU）藥檢（也許比平常更多）。我在第3次『錯過檢測』後的幾天內即接受檢測。」

這位奈及利亞女將在社群媒體Instagram上寫着：「田徑誠信委員會今天指控我涉嫌違規，因為我在12個月內錯過了3次藥檢。」

她表示，「我相信這件事將以對我有利的方式解決，我將可參加8月的世錦賽。」世界田徑錦標賽將於8月19日至27日在布達佩斯舉行。 阿穆森說：「我打算對抗這項指控，並在下個月世錦賽開始前，讓3名仲裁委員組成的審理委員會對此作出裁決。」

根據世界田徑反興奮劑規則，3次藥檢「行蹤」不明可處以2年禁賽，而根據運動員過失程度，可減為至少1年。

田徑藥檢中有1條「三振」規則，若運動員沒有為藥檢提供準確行蹤，將可能被宣布為錯過檢測或提交失敗，12個月之中若有3次即屬違反藥檢規定。

2022年，阿穆森在美國俄勒岡州尤金（Eugene）舉行的世錦賽獲勝，並創下女子百公尺跨欄12秒12世界紀錄，成為奈及利亞首位田徑比賽的世界冠軍和世界紀錄保持人。

阿穆森同時也是奈及利亞4x100公尺女子接力隊的一員，該隊曾在2022年大英國協運動會上贏得金牌，但由於第4棒選手恩沃科查（Grace Nwokocha）藥檢不合格，獎牌遭取消。 阿穆森16日也參加了在波蘭西里西亞（Silesia）舉行的鑽石聯賽（Diamond League），創下12秒34的賽會紀錄，這是她本賽季第2次獲得鑽石聯賽冠軍。 26歲的阿穆森發誓要在下個月世錦賽前洗刷對她的指控。當被記者問及如何提高她的世界紀錄配速時，阿穆森說：「沒有什麼不可能，11秒？絕對是。」

© 2023 AFP