兩俄體操選手 明年准以中立個人身分重返國際比賽

（法新社巴黎20日電） 國際體操總會今天在一份聲明中表示，自明年1月1日起，俄羅斯和白俄羅斯的體操選手，允許以「中立的個人身分」參加國際比賽，但奧運部分須由國際奧會決定。

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2022年3月，俄羅斯、白俄羅斯兩國的體操選手，因為俄羅斯全面入侵烏克蘭，被禁止參加國際比賽。

國際體操總會（nternational Gymnastics Federation, FIG）今天在一份聲明中表示，它已准許「俄羅斯和白俄羅斯國籍的選手和協助人員，以『中立的個人身分』參加體操總會日程所列准之賽事」。

國際體操總會表示，這些體操選手將可自2024年初重新入場，但不允許與俄羅斯、白俄羅斯，或其國家體育機構有任何關聯。

國際體操總會主席渡邊守成表示：「體操總會通過接受俄羅斯和白俄羅斯體操選手，以獨立中立的身分參賽，確保所有運動員權利獲得尊重，並向世界傳達體操界尋求和平的訊息。」

不過體操總會也說，兩俄體操選手是否能參加明年巴黎奧運，仍需由國際奧會（IOC）決定。

國際奧會先前曾表示，希望以中立旗幟讓俄羅斯和白俄羅斯人重新融入世界體育運動。

但是距奧運還有一年時間，國際體育組織在這個問題上意見分歧。

田徑和游泳總會表示，他們將繼續排除俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，而柔道和擊劍總會則已宣布兩國運動員可以回歸場上。（譯者：屈享平/核稿：陳政一）

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