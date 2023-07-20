奧克蘭槍擊含槍手3死 女足世界盃照常舉行

（法新社奧克蘭20日電） 紐西蘭警方表示，1名槍手今天在奧克蘭（Auckland）1處建築工地開火，造成2人喪生，行兇者也在這起「令人震驚的事件」中死亡。

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澳洲和紐西蘭共同主辦2023年女子世界盃足球賽（Women's World Cup），今天正值開幕，卻發生槍擊事件，除了兩人喪命之外，另有多人受傷。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，這起事件未造成國家安全威脅，女足世界盃賽事將按計畫進行。

他說，奧克蘭市民和全球關注這起事件的人可以放心，警方已消除威脅，研判沒有其他人涉案。

目前在奧克蘭的美國國家隊在聲明中表示，所有球員和工作人員均安全無虞。

紐西蘭代理警長巴特爾（Sunny Patel）說：「行兇者穿越建築工地，並不斷開槍。」

巴特爾說：「這名男子到達建築物上層後，躲在電梯井內，我們的人員試着與他溝通…他接着又開了幾槍，不久後發現他已死亡。」

除了行兇者外，警方證實目前有2人死亡。

警方派出大批警力和一架直升機處理這起槍擊事件，並封鎖案發地區。

巴特爾說，警方向社會大眾保證這起事件已獲控制，這是一起單獨事件，不構成國安威脅。

警方要求民眾不要在調查期間靠近事發地區。

紐西蘭很少發生大規模槍擊事件。在2019年基督城（Christchurch）清真寺血案造成51人喪命後，當局即推出了全面槍枝管製法。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP