世錦賽男泳400公尺混合式 法泳將馬向破世界紀錄

（法新社福岡23日電） 法國21歲泳將馬向今天在日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽，以4分2秒50奪得男子400公尺個人混合式冠軍，同時打破美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯保持的最後一項世界紀錄。

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馬向（Leon Marchand）成績為4分2秒50，領先美國選手佛斯特（Carson Foster）的4分6秒56和日本泳將瀨戶大也的4分9秒41，也比費爾普斯（Michael Phelps）的世界紀錄快了一秒多。

費爾普斯於2008年北京奧運以4分3秒84創下世界紀錄，這也是保持時間最長的游泳世界紀錄。

澳洲女泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）今天在世錦賽女子400公尺自由式項目奪冠，同樣打破世界紀錄。

她以3分55秒38的成績，超越加拿大選手麥金塔許（Summer McIntosh）今年稍早創下的3分56秒08舊世界紀錄。

澳洲女泳隊今天也刷新女子4x100公尺自由式接力的世界紀錄，她們以3分27秒96的成績奪得金牌，美國和中國隊則分別以3分31秒93、3分32秒40拿下銀牌和銅牌。

© 2023 AFP