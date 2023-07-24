喬科維奇基於疲勞因素 退出加拿大公開賽

（法新社多倫多23日電） 加拿大網球協會（Tennis Canada）今天表示，世界排名第二的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）已因疲勞因素，退出加拿大公開賽。

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法新社報導，塞爾維亞名將喬科維奇曾奪下23座大滿貫冠軍，但上周在溫網冠軍賽中輸給西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

艾卡拉茲終結了喬科維奇試圖平紀錄的溫網8度封王美夢，這也是喬科維奇10年來首次在溫網中央球場（Centre Court）吞敗。

加拿大公開賽（Canadian Open，又稱國家銀行公開賽National Bank Open）是美網熱身賽，定於8月7日在多倫多開打。

喬科維奇曾在加拿大公開賽贏得4座男單冠軍，他的退出使得本屆賽事少了一位四冠王。

在加拿大網球協會發布的聲明中，喬科維奇表示：「我一直都很享受我在加拿大的時光，但在和我的團隊討論過後，我們相信這是個正確的選擇（退賽）。」

在喬科維奇退賽後，闖進本屆溫網8強的美國選手尤班克斯（Christopher Eubanks）將自動遞補，獲得加拿大公開賽正選參賽資格。

© 2023 AFP