烏克蘭運動員：反對俄羅斯選手參加巴黎奧運

（法新社巴黎23日電） 巴黎奧運還有一年即將登場，俄烏戰爭仍在持續，俄羅斯選手能不能參賽迄今未定案。烏克蘭運動員反對國際奧會同意讓俄羅斯選手參賽，但也有人想在運動場上擊敗俄羅斯。

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俄羅斯去年入侵烏克蘭，雙方對峙至今仍未結束，而距2024巴黎奧運還有一年時間之際，國際奧林匹克委員會（IOC）尚未決定俄羅斯及其盟國白俄羅斯的選手，是否能以中立的個人身分參賽。

2011年田徑世錦賽女子三級跳遠金牌得主、現任烏克蘭議員的薩拉杜哈（Olha Saladukha）說：「希望IOC和法國政府不會逼我們做出的艱難選擇：抵制奧運、要不然就和那些沾滿烏國人民鮮血的（俄國）人握手。」

在前線戰場的烏克蘭800公尺好手科瓦爾舒克（Dmytro Kovalschuk）經過7個月的戰鬥後，肩膀嚴重受傷，參加巴黎奧運的微弱希望終於隨之破滅。

科瓦爾舒克說：「我認為奧運不適合他們、那些將暴力帶到世界的人。我們不該忽視這一點。」

他說：「我認為奧運是為了使人們團結在一起，但我們怎麼能夠和那些發射火箭彈、猛烈轟炸設施與家園、冷血屠殺的那些人團結一心？如果發起這一切的俄羅斯，其運動員能夠參賽，而我們卻無法參加，這是不公平的。」

薩拉杜哈表示，抵制奧運會是「最後的手段」。她希望法國能傾聽烏克蘭議會的要求，禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽。

她說：「另一個解決方案是，讓那些想參加巴黎奧運的俄羅斯、白俄羅斯運動員簽署反戰宣言。他們應該譴責蒲亭發起的戰爭。簽署宣言的人就可以組難民隊參加巴黎奧運。」

但兩名有機會參加巴黎奧運的運動員同意烏克蘭女將朱蓮科（Lesia Tsurenko）的看法。朱蓮科6月曾說，最好的方式是，烏克蘭人能在「任何戰場上」擊敗俄羅斯人。

在2019年田徑世錦賽獲得女子跳遠銀牌的貝赫-羅曼楚克（Maryna Bekh-Romanchuk）表示，她「完全同意」朱蓮科的觀點。

她說：「我的想法是，運動員應該在國際重大比賽中，保衛我們的國家。」

3度在歐錦賽女子400公尺跨欄奪牌的瑞雷科娃（Anna Ryzhykova）不認同抵制奧運的作法，她說：「我不認為這是正確的解決方案。我希望禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，但我們能參加奧運。」

© 2023 AFP