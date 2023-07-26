半場獨進兩球 梅西率邁阿密國際4比0宰亞特蘭大聯

（法新社美國勞德岱堡25日電） 阿根廷足球巨星梅西今天在上半場「梅開二度」獨進兩球，率邁阿密國際終場4比0大勝亞特蘭大聯足球俱樂部（Atlanta United FC），闖進北美聯賽杯淘汰賽階段。

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率領阿根廷奪下世界盃足球賽冠軍的梅西（Lionel Messi）改披美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）球衣後，在球隊於北美聯賽杯（Leagues Cup）首役對墨西哥聯賽的藍十字（Cruz Azul）一役替補上陣，在傷停補時階段，即比賽第94分鐘，以一記自由球破網，幫助球隊絕殺對手。

此役，梅西首度為邁阿密國際先發出賽，就讓對手亞特蘭大聯難以招架，他與隊友泰勒（Robert Taylor）今天都各進兩球，幫助球隊獲勝。

北美聯賽杯由MLS和墨西哥聯賽Liga MX最強的隊伍參加，邁阿密國際靠着連拿兩勝，在小組賽暫居龍頭位置，在新加盟的梅西看來很快就能適應的情況下，有信心能搶下球隊的第一座冠軍杯。

梅西在比賽第8分鐘就建功，他的一記射門打中門柱，但他掌握反彈的球，輕輕一挑就讓球隊率先進球。

比賽第22分鐘，生涯7度拿下金球獎（Ballon d'Or）的梅西接獲隊友傳中的球起腳射門，助邁阿密國際將領先擴大到2比0。

上半場終了前1分鐘，泰勒靠犀利的射門，讓邁阿密國際取得3比0領先。

下半場比賽進行8分鐘後，梅西再度與泰勒聯手，他將球帶到前場，讓泰勒在禁區射門得手，最終邁阿密國際就以4球之多大勝。

© 2023 AFP