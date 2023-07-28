一度心臟驟停長子已平安返家 詹姆斯發文向外界道謝

（法新社洛杉磯27日電） 美國職籃NBA超級球星詹姆斯的長子在心臟驟停住院了幾天後，已出院返家休養，詹姆斯今天發文表示，他的家人「安全、健康地團聚在一起」。

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手握4枚NBA冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James）在社群媒體發文說：「我要感謝無數的人，為我家捎來關愛與祈禱。」一周前，詹姆斯的長子布朗尼（Bronny James）在洛杉磯與南加州大學（University of Southern California）校隊隊友練球時，因心臟驟停倒在場上。這是事發後，詹姆斯首度在社群媒體上發言。

詹姆斯寫道：「我們感覺到你們（的溫暖），我們十分感激。」

「我家每個人都覺得很好，我們安全又健康地聚在一起，也感受到你們的愛。當我們準備好時，我們會說得更多，但我想先告訴大家，你們的支持對我們一家人來說，都是意義深遠的。」

在事件發生後，詹姆斯一家曾於25日發出第一份聲明，證實布朗尼曾在場邊接受醫護人員治療、住進醫院，隨後病況「穩定」並已轉出加護病房。這次詹姆斯透過社群媒體發聲，是他們在那之後首度對外發言。

詹姆斯26日被拍到進入洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center），醫院隔天發布聲明，證實布朗尼已經出院。

院方在聲明中表示：「由於南加州大學校隊醫護人員迅速有效的反應，布朗尼心臟驟停已獲得成功的治療。」

「他抵達西達斯西奈醫學中心時，意識完全清楚，神經系統完好且穩定，訓練有素的醫護人員讓他獲得及時照護，他已出院回家休息。」

聲明最後寫道：「儘管仍將接受檢查，但我們有信心他會持續進步。」

布朗尼成為美國最受矚目之一的高中球員後，5月答應為南加州大學效力。

布朗尼的父親詹姆斯是NBA歷史得分王、拿過4座總冠軍、4次獲選為年度最有價值球員（MVP）。詹姆斯一直以來不斷表示，希望自己能延長職業生涯，好和兒子一起在NBA打球。

© 2023 AFP