世界盃女足 中國1比0擊敗海地奪小組賽首勝

（法新社阿得雷德28日電） 2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國今天迎戰海地，靠着替補球員王霜於下半場第74分鐘踢進12碼罰球，最終就以1比0擊敗海地，中國拿下小組賽的首場勝利。

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這場賽事於澳洲的興德馬士體育場（Hindmarsh Stadium）進行，有超過1萬2000名球迷入場觀賽。

世界排名第14的中國女足隊今天一開始採用4-3-3陣型，世界排名第53的海地隊則采4-5-1陣型。

中國全場有7次射門、4次射正，海地則有9次射門、2次射正，兩隊在數據層面不相上下。

比賽上半場第29分鐘，中國隊中場球員張睿在搶球過程中蹬踏海地球員腳部，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，張睿被判領到紅牌離場。至此，中國隊場上少一人，以少打多。

到了下半場第72分鐘張琳艷在大禁區被海地球員絆倒，中國獲得12碼罰球機會，替補球員王霜操刀主罰踢向左方，但海地門將猜錯方向，中國便以王霜的罰球入網取得1比0領先。之後兩方都沒能攻破球門直到終場，中國隊就憑這一球取得勝利。

目前D組還沒有確定晉級16強的隊伍，英格蘭奪下小組賽2連勝後，目前取得積分6分，丹麥有3分積分，中國也有3分，海地則是零分。

世界盃女足D組最後一輪賽事將於8月1日進行，屆時英格蘭對陣中國，丹麥則對決海地。

© 2023 AFP