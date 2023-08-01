疑中暑攤軟無力再戰 中國網球新星吳易�m退賽

（法新社華盛頓31日電） 今天在華盛頓網賽對日本球員綿貫陽介（Yosuke Watanuki）一戰，中國選手吳易�m疑似因中暑癱軟着被扶到場邊，隨後因無力再戰退賽。

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法新社報導，這是吳易�m一個月內第2次在比賽中出現引人關注的健康事件。他先前在大滿貫溫布頓網球錦標賽首戰、最終敗給美國非裔好手提亞佛（Frances Tiafoe）的比賽中，也曾在第1盤結束時因病喊出醫療暫停。

這次在硬地球場進行的華盛頓公開賽（WTA DC Open），吳易�m在第1盤取得4比1領先之際，步伐開始搖搖欲墜，並在走向場邊摺疊椅時往前癱倒下來。

旁人先是將吳易�m攙扶起來，接着小心翼翼讓他坐在球場地板上，並迅速張開大傘替他遮陽。他後來被人攙扶走出球場。

大會在聲明中表示，吳易�m是因病退賽。

吳易�m來自中國杭州，今年23歲，他上周也參加了在亞特蘭大的比賽，當時他在首戰擊敗法國選手穆特（Corentin Moutet），但在第2輪敗給世界排名第9、最終拿下冠軍的美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。

目前世界排名90名的吳易�m，2月在達拉斯拿下生涯首座世界職業網球協會（ATP）冠軍，成為首位在ATP奪冠的中國球員。他5月時世界排名曾竄上54，創下中國球員的最佳紀錄。

© 2023 AFP