拜仁名將馬內加盟沙國艾納斯隊

（法新社利雅德1日電） 沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯隊（Al Nassr）今天宣布，簽下德國拜仁慕尼黑隊前鋒馬內（Sadio Mane），這位塞內加爾國家隊主力將與5屆金球獎得主「C羅」羅納度並肩作戰。

廣告 繼續瀏覽後續

艾納斯與拜仁慕尼黑（Bayern Munich）兩隊都宣布了這名前英超聯賽利物浦隊（Liverpool）球星的轉隊。德國媒體估計，馬內轉隊價格約為3000萬歐元，年薪為4000萬歐元，另有1000萬歐元的激勵獎金。

馬內加盟的艾納斯率先簽下葡萄牙籍巨星羅納度（Cristiano Ronaldo），掀起沙烏地職業聯賽向外尋才的熱潮。除了羅納度之外，艾納斯今年夏天還簽下克羅埃西亞中場布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、巴西邊後衛特雷斯（Alex Telles），以及象牙海岸中場福法納（Seko Fofana）。

現年31歲的馬內在利物浦6個賽季，曾贏得歐冠杯和英超冠軍，並且是利物浦總教練克羅普（Jurgen Klopp）陣中3大前鋒的關鍵人物，另兩人是薩拉（Mohamed Salah）和費爾米諾（Roberto Firmino）。

在國際舞台上，馬內幫助塞內加爾在2022年獲得非洲國家杯冠軍，個人也獲得非洲年度最佳球員。後來他加盟德甲的拜仁慕尼黑，本賽季雖然開季不錯，但很快就發現不適合，特別是11月對陣文達不來梅（Werder Bremen）時腓骨受傷，整個賽季都泡湯。

由於受傷，馬內錯過了去年年底在卡達舉行的世界盃，嚴重影響了塞內加爾的戰力。

雖然馬內在2023年重返拜仁，但他在歐冠聯賽輸給曼城（Manchester City）後與隊友薩內（Leroy Sane）發生肢體衝突，他的整個問題浮現出來。據報導，拜仁對馬內處以約35萬歐元罰款，另加停賽1場。

賽季結束時，馬內在38場比賽中有12個進球，表現平平，他離開拜仁時還有2年合約在身。

© 2023 AFP