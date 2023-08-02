MLB交易大限前 賽揚強投魏蘭德重披太空人戰袍

（法新社紐約1日電） 美國職棒大聯盟MLB交易大限前，大都會握有兩枚世界大賽冠軍戒指的40歲賽揚強投魏蘭德，被送回前東家太空人。

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休士頓太空人將小聯盟外野手吉伯特（Drew Gilbert）、克里弗特（Ryan Clifford）送到紐約大都會，換回魏蘭德（Justin Verlander）。

魏蘭德2017年被交易到太空人，幫助太空人拿下2017年和2022年世界大賽冠軍，個人在2011年、2019年、2022年3度在美國聯盟獲得象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Awards）肯定。

大都會先前野心勃勃地，一口氣簽下魏蘭德和薛哲（Max Scherzer）兩名賽揚獎等級的強投，希望一舉衝冠，可惜戰績50勝55敗，在國家聯盟東區落後龍頭亞特蘭大勇士17.5場，在球季還剩兩個月的情況下，幾乎確定與季後賽無緣。

這讓球隊決定「打掉重練」，先是把薛哲送到德州遊騎兵，換回小聯盟球員，現在又把魏蘭德交易出去，正式宣告進入重建。

魏蘭德擺脫季初傷勢陰霾，最近7場先發的防禦率低到只有1.49。

據傳除了太空人，洛杉磯道奇等隊也都曾想網羅魏蘭德，而這次重回老東家，是他放棄禁止交易條款後促成的。

魏蘭德2005年到2017年待在底特律老虎，期間曾於2011年拿下賽揚獎及美國聯盟年度最有價值球員（MVP）獎。

2017年魏蘭德在交易大限前轉戰太空人，在季後賽表現大放異彩，幫球隊搶下世界大賽冠軍。去年例行賽，魏蘭德拿下18勝4負、防禦率1.75的成績，幫助太空人再度拿下世界大賽冠軍。

魏蘭德在季後賽累積16勝11敗、防禦率3.64的成績，一共投出230次三振，是大聯盟季後賽三振王。

© 2023 AFP