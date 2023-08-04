德國女足首度無緣世界盃淘汰賽 全隊不敢置信

（法新社柏林3日電） 德國隊3日1比1踢和韓國，確定本屆世界盃女足在H組只能排第3而提前於小組賽出局，隊長波普（Alexandra Popp）賽後無語問蒼天，稱這樣的結果「不可思議」。

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32歲的波普無法接受可能是球員生涯最後一次征戰世界盃竟是如此結局。

波普賽後告訴德國第二電視台（ZDF）：「我甚至不知要說什麼；我真的不能理解怎會這樣。」

拿過兩屆女子世足冠軍的德國本屆賽前是奪冠熱門之一，首戰6比0大勝摩洛哥，第2戰遭哥倫比亞傷停補時階段絕殺1比2敗北，第3戰對韓國有輸不得壓力。

德國去年8月在女子歐國杯決賽經延長賽1比2不敵英格蘭，不料一年後在世足跌得更慘。同為提前淘汰而震驚的德國女足教頭佛斯泰克倫柏（Voss-Tecklenburg）說，球隊此戰心神不定且綁手綁腳，讓韓國開賽6分鐘就先進球，平白增添莫名壓力。

德國女足首度無緣淘汰賽，4次世足冠軍的德國男足則是2018、2022兩屆世界盃都止步於小組賽。足壇強權的德國8個月內男、女足竟相繼踢不進世足淘汰賽，凸顯德國足球恐出現嚴峻的系統性問題。德媒更直接開轟，稱德國足球已從巨人淪為侏儒。

德國八卦媒體「畫報」（Bild）賽後以社論文章稱德國在足壇「已從巨人淪為侏儒」。

畫報社論說德國前次淪為陪榜隊伍已不可考，痛批「世界體壇全在笑我們」「這已不是自大與缺乏創造力的問題，而是連實力都沒了」。

© 2023 AFP