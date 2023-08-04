NBA批准賣股 喬丹正式卸下黃蜂大老闆身分

（法新社華盛頓3日電） 美國職籃NBA正式批准傳奇球星喬丹（Michael Jordan）出售其夏洛特黃蜂股權一事，讓他今天卸下了球隊大老闆的身分。

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黃蜂在聲明中表示：「這次的出售案已獲得NBA董事會的批准。」

這次的交易是在6月首度曝光，據報黃蜂的身價達30億美元。

喬丹2010年以2.75億美元買下黃蜂多數股權，這讓該隊成為聯盟中唯一由非裔人士掌握多數股權的球隊。

仍保有少部分股權的喬丹在聲明中表示，他很高興能為球隊掌舵10多年的時間。

喬丹說：「過去13年，有機會成為家鄉北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特黃蜂隊的大股東，我感到非常榮幸。」

「我為球團的一切感到驕傲，包括場上激動人心的時刻，黃蜂這個隊名的回歸，夏洛特主辦2019年明星賽等都是。」

喬丹一直以來被認為是史上最偉大的籃球運動員，他過去帶領芝加哥公牛兩度在NBA完成3連霸，曾5次獲選為年度最有價值球員（MVP），並帶領美國男籃隊兩次拿下奧運金牌。2003年打完最後一場比賽後正式退休。

球員時代戰功彪炳的喬丹，改當老闆後卻不是那麼的成功。

喬丹掌權的13年，黃蜂僅3次打進季後賽，且全部都在第一輪就遭淘汰。

上個球季，黃蜂只有27勝55敗的成績，在東區排名倒數第二。

© 2023 AFP