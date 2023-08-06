巴黎連日大雨污染塞納河 奧運測試賽取消

（法新社巴黎6日電） 世界水上運動總會在對最新的水質採樣進行化驗後表示，由於河水污染的關係，原定今天在巴黎塞納河進行的奧運公開水域游泳測試賽已取銷。

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世界水上運動總會（World Aquatics）於今天發出的聲明中表示，在最近的大雨之後，「塞納河的水質仍低於可接受的標準，不足以保障游泳選手的健康」。

「根據這個周末的情況，顯然有必要與2024巴黎奧運及地方當局做進一步的合作，以確保能為明年（巴黎奧運）制訂強而有力的應變計畫。」

4日的訓練都已經取消，女子組的比賽也延到今天，希望水質能有所改善。

巴黎過去一周降下的大雨，導致下水道的污水溢出，因此污染了塞納河。

世界水上運動總會會長穆沙蘭（Husain Al-Musallam）說：「世界水上運動總會對塞納河水質不佳，導致世界水上運動總會世界盃公開水域泳賽被取消感到失望，但運動員的健康始終必需是我們的首要考量。」

世界水上運動總會表示：「據了解，在明年奧運之前，將有更多基礎設施會完成，以大幅改善塞納河的水質。」

世界水上運動總會表示：「世界水上運動總會仍對明年夏天、讓全世界最優秀的公開水域游泳運動員能在巴黎市中心進行奧運比賽的前景感到興奮。」

奧運的公開水域游泳比賽，經常受到污染問題的影響。

在東京奧運前，游泳運動員也在2019年的測試賽後，對東京灣的水質提出抗議。

2016年的里約奧運，差點在污染嚴重的瓜納巴拉灣（Guanabara Bay）進行比賽，也成為頭條焦點。

© 2023 AFP