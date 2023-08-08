白襪與守護者上演全武行 6人遭禁賽兩人上訴中

（法新社紐約7日電） 美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪游擊手安德森（Tim Anderson）與克里夫蘭守護者三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）先前在比賽中爆發衝突，兩人今天因此分別被禁賽6場、3場，但仍在上訴中。

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在5日晚間這場比賽中，兩隊爆發衝突、板凳清空陷入大亂鬥，除安德森和拉米雷斯遭禁賽外，守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）、三壘指導教練薩博（Mike Sarbaugh）、白襪和守護者兩隊總教練葛里佛（Pedro Grifol）和法蘭科納（Terry Francona）也分別收到禁賽1場處分。

被禁賽的這6人也都被處以罰款，金額未公布；另外，白襪投手寇派克（Michael Kopech）、守護者外野手阿里亞斯（Gabriel Arias）雖沒被禁賽，但也逃不了被罰款的命運。

在這場於守護者主場進行的比賽中，拉米雷斯在6局下半擊出安打撲向二壘，因為不明原因和安德森起了口角。

兩人在二壘旁擺出拳擊對戰的姿勢，並先後朝對方出拳，引發兩隊成員一擁而上。白襪在這場賽事中最終以7比4擊敗守護者。

安德森和拉米雷斯原訂今天開始蹲球監，但因兩人都提出申訴所以暫緩執行，在流程走完前，他們都暫時不用遭禁賽。

克拉塞今天就會接受禁賽處分，薩博則是明天禁賽。

兩隊總教練葛里佛和法蘭科納必須在今天執行禁賽處分。

© 2023 AFP