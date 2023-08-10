羅倫森飆出無安打比賽 費城人7比0擊敗國民

（法新社費城9日電） 美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天於主場迎戰華盛頓國民，先發投手羅倫森登板飆出無安打比賽，幫助球隊以7比0大勝，羅倫森從底特律老虎被交易來費城人僅是一個多星期前的事情。

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31歲的羅倫森（Michael Lorenzen）威風八面完全壓制國民隊打線，締造費城人隊史第14場無安打比賽，同時也是大聯盟本季第4場。

羅倫森9局完投完封沒被敲出任何安打，並送出5次三振、4次保送，用球數高達124顆，加上隊友提供強大火力支援，他便順利奪下個人本季第7場勝投。

羅倫森今天登板狀況極佳，國民隊打者一直都沒能敲出安打，來到9局上也無法突破，湯瑪斯（Lane Thomas）先擊出滾地球出局，下一棒曼尼塞斯（Joey Meneses）再被三振出局。

到了國民第4棒打者史密斯（Dominic Smith），雖然纏鬥到滿球數，但最終仍打成中外野飛球被接殺，羅倫森成功締造無安打比賽，隊友們紛紛衝上球場與他一同慶祝這項壯舉。

費城人擊敗國民後，本季例行賽戰績來到63勝52敗，在國家聯盟東區排第2名，同時也暫居國聯外卡第一席次；國民戰績則來到50勝65敗，在國聯東區墊底。

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