艾卡拉茲鏖戰3盤力退胡爾卡奇 晉多倫多名人賽8強

（法新社多倫多10日電） 西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天通過搶7考驗，以3比6、7比6（7/2）、7比6（7/3）力退波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），挺進多倫多名人賽（Toronto Masters）8強賽。

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世界排名第一的艾卡拉茲是歷經一番苦戰，抵擋住第15種子胡爾卡奇在第3盤發動的攻勢後，才勉強將連勝紀錄拉長到14場。

艾卡拉茲花了5個賽末點才拍落胡爾卡奇晉級，他在第3盤原本取得5比2領先，但遇到一陣小亂流，連續兩度打到搶7。

艾卡拉茲本季打了21場比賽，他在贏得第19場ATP1000大師賽（ATP Masters 1000）後，在場上發表感言時說：「我在這場比賽的發球方面遇到狀況，我不知道我是怎麼贏的。」

「我一直在奮戰，我的內心有一股鬥志，這場比賽很難打。」

「在很難熬的時刻，我告訴自己要持續奮鬥下去，全力以赴，積極應戰。」

他說：「頂尖選手必須找到保持存活的方法，並以出色的方式結束比賽。」 接下來，艾卡拉茲將在8強賽對陣美國好手保羅（Tommy Paul）。列為第12種子的保羅稍早以6比3、6比2，拍落同胞選手希隆（Marcos Giron）晉級8強賽。

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