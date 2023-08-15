哈登公開嗆總經理是騙子 76人恐留不住人

（法新社洛杉磯14日電） 美國職籃NBA球星哈登公開怒嗆費城76人總經理摩瑞是個「騙子」，表明不會為有他在的球隊打球，76人恐怕因此留不住人。

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哈登（James Harden）和76人的合約談判陷入僵局，2018年拿過年度最有價值球員（MVP）獎的哈登表示，他不會再是聘請摩瑞（Daryl Morey）之球隊當中的一員。

哈登到中國參加贊助商的活動時說：「摩瑞是個騙子，我也不會再到有他的球隊打球。」

「我再說一次：摩瑞是個騙子，我也絕不會進到他待的球隊。」

如此撕破臉言論，凸顯哈登與76人就合約談判產生的風波愈演愈烈。

哈登曾10度獲選參加明星賽，33歲的他2022年2月從布魯克林籃網轉戰費城，但據報他在上月告訴76人，希望球隊把他交易出去。

美國媒體12日報導稱76人已關上交易哈登的大門，並希望他能在9月時到訓練營報到。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）引述與哈登親近的消息來源，稱哈登無意參加季前訓練營。

76人去年本寄望哈登加盟後，最終能幫球隊挑戰總冠軍。

然而儘管76人有本季年度MVP恩比德（Joel Embiid）坐鎮，這兩季在季後賽都沒法更上層樓，都是在第2輪出局，無緣挑戰分區冠軍，遑論最終總冠軍。

© 2023 AFP