上季最後一刻痛失德甲王座 多特盼捲土重來

（法新社柏林17日電） 德甲足球聯賽2023-24新季即將開打，多特蒙德將於19日開季首役主場迎戰科隆，多特盼拿下此戰告慰上季在例行賽最後一天與王座失之交臂的遺憾。

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上季例行賽最後一戰，整季戰績領先多時的大黃蜂只須贏球就能睽違十多年再嘗德甲冠軍滋味，不料卻在家意外遭中段班的梅因斯2比2逼和。

反觀宿敵拜仁慕尼黑則在最後一戰靠穆夏拉（Jamal Musiala）最後一刻進球，戲劇性2比1擊敗科隆，硬是從多特手中搶走冠軍，成就隊史11連霸。

對本季要更上層樓的多特而言，要克服者不光上季最後一戰的夢魘，還有今夏主力球員離隊而流失戰力。繼上賽季開打前失去得分主力哈蘭德（Erling Haaland）、桑丘（Jadon Sancho）後，中場大將貝林漢（Jude Bellingham）今年6月也轉戰西甲皇馬。

反觀拜仁開季前以1億歐元天價網羅英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），終於補上萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）離隊後的鋒線大洞。

多特主帥泰爾吉奇（Edin Terzic）說：「雖然我們離冠軍已近，但終究沒到手。19日當天，我們那裡跌倒就從哪裡振作。」

© 2023 AFP