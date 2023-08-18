NBA新賽季賽程出爐 溫班亞馬處女秀迎戰獨行俠

（法新社紐約17日電） 美國職籃NBA新球季賽程今天出爐，受到全球關注的選秀狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama），將於台灣時間10月26日上演處女秀，代表馬刺迎戰獨行俠。

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NBA新賽季將於10月24日（台灣時間25日）揭開序幕，每隊將打82場例行賽；還有11月3日（台灣時間4日）到12月9日（台灣時間10日）的首次季中錦標賽，冠軍戰將在拉斯維加斯舉行。

丹佛金塊上個球季擊敗邁阿密熱火，奪得隊史第1座總冠軍。新球季的開幕戰，金塊將在和詹姆斯（LeBron James）率領的洛杉磯湖人對戰前，升起冠軍錦旗。

開幕日當天，金州勇士也將於主場對上鳳凰城太陽，這會是生涯12次入選明星賽的保羅（Chris Paul）被太陽交易到勇士後，首度對上前東家。

勇士的柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）屆時將迎戰有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的太陽。

身高223公分的法國球星溫班亞馬將於10月25日（台灣時間26日）首度代表聖安東尼奧馬刺打例行賽，對手是有唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）的達拉斯獨行俠。

同一天，塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）將率波士頓塞爾蒂克前往紐約尼克主場踢館。這會是波辛吉斯（Kristaps Porzingis）首度披上塞爾蒂克戰袍，對上他NBA生涯頭3個球季所待的老東家紐約尼克。

今年的「耶誕饗宴」安排了5場比賽，包括密爾瓦基公鹿客場對上尼克、勇士作客金塊主場、塞爾蒂克客場挑戰湖人、費城76人前往熱火主場踢館，以及獨行俠到太陽主場作客。

2024年1月27日（台灣時間28日），76人將在客場卯上金塊，金塊連兩屆年度最有價值球員（MVP）約基奇（Nikola Jokic）和現任年度MVP恩比德（Joel Embiid）兩名明星長人屆時將正面交鋒。

爭奪上季總冠軍的金塊與熱火本季將兩度交手，首先是2024年2月29日（台灣時間3月1日）在金塊主場進行，然後是2024年3月13日（台灣時間14日）在熱火主場登場。

選秀狀元溫班亞馬和夏洛特黃蜂以榜眼簽帶回的米勒（Brandon Miller）將在2024年1月12日（台灣時間13日）於馬刺主場首度交手。

同一天，史上第1對在同屆選秀會於前5順位被選中的兄弟檔阿門．湯普森（Amen Thompson）與奧薩爾．湯普森（Ausar Thompson）將在休士頓火箭對上底特律活塞的比賽中較勁。

在忠心效力塞爾蒂克9個球季後，史瑪特（Marcus Smart）2024年2月4日（台灣時間5日）將隨曼菲斯灰熊重回綠衫軍主場。

2024年明星賽將於2月18日（台灣時間19日）在印第安納溜馬主場進行。

例行賽最後一天，即2024年4月14日（台灣時間15日），全聯盟30隊都會出賽。

季前熱身賽將在阿布達比、蒙特婁、溫哥華進行。

法國巴黎將主辦2024年夏季奧林匹克運動會，布魯克林籃網將和克里夫蘭騎士於2024年1月11日（台灣時間12日）在巴黎打一場例行賽。

亞特蘭大老鷹與奧蘭多魔術也將於2023年11月9日（台灣時間10日）在墨西哥市進行一場例行賽。

© 2023 AFP