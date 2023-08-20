辛辛那提網賽冠軍戰 重現溫網爭霸戲碼

（法新社辛辛那提19日電） 繼今年溫網冠軍爭霸之後，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲、塞爾維亞名將喬科維奇在分別擊敗對手後，將再次於辛辛那提網賽決賽正面交鋒。

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目前世界排名第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以2比6丟掉首盤後，以7比6（7/4）、6比3連拿兩盤，逆轉擊敗胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），闖進辛辛那提網賽冠軍戰。這是艾卡拉茲兩周以來第2次擊敗胡爾卡奇這名發球大師。

另一場4強賽中，世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）則以7比6（7/5）、7比5直落二擊敗德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），意味着他有機會報上個月溫布頓錦標賽男單決賽敗北的一箭之仇。

兩人生涯3度交手，艾卡拉茲以兩勝略佔上風，但喬科維奇十分期待雙方首度在硬地球場的對決。

喬科維奇說：「我想，世界排名前兩名的選手在決賽中交手，是每個人都想看到的結果。」

20歲的艾卡拉茲今天花了2小時18分鐘擊敗對手後，確保自己在美國公開賽28日開打之前都將保有世界球王頭銜。

艾卡拉茲表示，辛辛那提網賽「對我來說打得很辛苦，每場比賽都打滿3盤才晉級，但很高興我有堅強的意志力贏下這些比賽」。

他補充道：「這些經驗讓我成長許多，能進入決賽真是太棒了。」

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