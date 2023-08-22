嗨過頭！嘴對嘴親吻女足球員被罵翻 西足協主席道歉

（法新社馬德里21日電） 西班牙在世界盃女子足球賽首度奪冠，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在頒獎台上緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇，引發爭議，盧比亞雷斯今天為此道歉。

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世界盃女子足球賽決賽昨天在澳洲雪梨登場，西班牙以1比0擊敗英格蘭，拿下隊史首座冠軍金杯後，45歲的盧比亞雷斯（Luis Rubiales）似乎有點嗨過頭，緊抓着艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的頭與自己嘴對嘴親吻，因而掀起眾怒，在社群網站上被罵翻。

盧比亞雷斯在影片中聲明說：「我確實犯了錯，我必須承認這一點。」

「這發生在氣氛最高潮的時刻，沒有任何惡意。在現場的我們認為這種反應自然且正常，不料卻在外引發騷動。」

他說：「我別無選擇，只能道歉並從中汲取教訓…代表西班牙皇家足球協會時應更加謹慎。」

西班牙文化體育代理部長伊塞塔（Miquel Iceta）今天稍早要求盧比亞雷斯為此道歉。

伊塞塔告訴西班牙公共廣播電台：「我認為在慶賀之際親吻球員嘴唇的舉動令人無法接受。」

伊塞塔說：「他必須做的第一件事就是解釋並道歉，這是合乎邏輯、合理的做法。」

伊塞塔補充說，儘管昨天這場勝利是「一個激勵人心的時刻」，但公共官員「必須非常小心，因為我們正在向社會傳達一個訊息，也就是權利平等和尊重」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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