大谷44轟出爐卻提前傷退 右手肘韌帶傷本季不再投

（法新社洛杉磯23日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平，今天對辛辛那提紅人雖擊出傲視大聯盟的本季第44轟，但只先發主投1.1局就退場。賽後天使宣布大谷因右手肘韌帶撕裂傷，本季不再登板投球。

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日籍二刀流球星大谷之前因手臂疲勞而跳過先發輪值，今天是8月9日以來再次登板投球。

大谷今天1局上讓對手三上三下，還送出2K，1局下自己還轟出本季第44轟的兩分炮。2局上大谷先是保送第一名打者，下一棒犧牲觸擊，在1出局一壘有人面對紅人隊殷卡納西歐史特蘭德（Christian Encarnacion-Strand）時，大谷只投出一記時速151.6公里的速球便喊暫停。

天使教頭尼文（Phil Nevin）走上投手丘後，大谷旋即因傷退場。

大谷此役球速明顯下滑，快速球均速僅時速149公里，比本季平均的時速155公里慢了一截。

賽後天使總經理米納斯安（Perry Minasian）宣布，大谷的右手肘尺骨韌帶撕裂，本季將不再登板投球，是否需動手術目前要下定論還太早。

米納斯安說：「我們正尋求第二份診斷意見，一旦情況明朗，他會根據自己的想法做出正確決定，不管他的決定如何，我們都支持他。」

天使今天與紅人二連戰4比9、3比7都輸球，米納斯安說25日迎戰紐約大都會時希望大谷能上場打擊。

© 2023 AFP