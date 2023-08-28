加拿大冰舞女將因車禍31歲驟逝

（法新社蒙特婁27日電） 加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）宣布，加國退休冰舞女將保羅（Alexandra Paul）因車禍去世，享年31歲。她生前曾獲全國青少年比賽冠軍，並參加過2014年冬季奧運。

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警方表示，保羅22日在安大略省（Ontario）南部梅蘭克頓鎮（Melancthon）農村死於車禍，原因是一輛卡車衝撞了停在建築區的車輛。

她的幼子查爾斯（Charles）也在這場意外中受傷，被送往附近的醫院後確認沒有生命危險。

保羅和長期冰舞搭檔伊斯蘭（Mitchell Islam）於2021年結婚，去年生下他們的第一個孩子。

加拿大花式滑冰協會於聲明中說道：「我們懷着沉重心情宣布滑冰界珍貴的成員保羅驟逝。」

保羅和伊斯蘭曾贏得2010年加拿大全國青少年冰舞比賽冠軍，並在同年的青少年世界賽獲得亞軍。

他們在加拿大全國錦標賽（Canadian National Championships）3次獲得季軍，並在2014年索契（Sochi）冬奧會獲得第18名。保羅和伊斯蘭在2014年世界排名第10，次年排名第13。

這對夫婦於2016年退休，不再參與比賽。

© 2023 AFP