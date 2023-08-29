喬科維奇美網首戰輕鬆過關 將重返球王寶座

（法新社紐約28日電） 塞爾維亞男網名將喬科維奇今天重返美國公開賽，他首戰以6比0、6比2、6比3輕鬆擊敗法國對手繆勒。這場勝利將讓他在9月11日世界排名更新時取代西班牙的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），重回球王寶座。

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現年36歲的喬科維奇（Novak Djokovic）去年因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而缺席美國網球公開賽（US Open），他正在追逐生涯第24座大滿貫賽冠軍，這項紀錄是由澳洲傳奇網球女將寇特（Margaret Court）所保持。喬科維奇預定在美網第2輪對上西班牙選手米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles）。 喬科維奇自2021年美網決賽輸給俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）後，就再也沒有出現在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的比賽場地。當他今天從球員通道走向艾許球場（Arthur Ashe Stadium）時，球迷對他報以熱烈掌聲。

曾贏得3屆美網冠軍的喬科維奇顯然也懷念當地球迷，他享受現場3萬多名觀眾歡呼，包括在座的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦。

狀態良好的喬科維奇對上世界排名第84的繆勒（Alexandre Muller），全場毫不留情。開賽後火力全開，最終以直落3輕鬆闖進第2輪。

© 2023 AFP