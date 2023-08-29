澳洲前田徑女將皮特曼吐遭教練強吻往事

（法新社雪梨29日電） 西班牙足協主席強吻女球員引發軒然大波之際，兩度在世錦賽奪下400公尺跨欄金牌的澳洲前田徑女將皮特曼透露自己在選手時期，曾遭教練強吻的不堪往事。

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西班牙檢方正在調查該國足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales），因為他在女子世界盃足球賽冠軍賽後，親了艾爾莫索（Jenni Hermoso）的嘴。

盧比亞雷斯這一吻引發強烈反彈，儘管西班牙足協要求他辭職，他至今仍舊拒絕下台。

2003年、2007年兩度在世界錦標賽400公尺跨欄比賽中奪得金牌的皮特曼（Jana Pittman）表示，盧比亞雷斯的吻喚起了她仍是田徑場上菁英運動員時期的回憶。

目前40歲的皮特曼在澳洲廣播公司（ABC）的脫口秀上說：「我曾被一名教練不當親吻，親我的並非我的教練，而是一名國際教練，這在當時似乎是很普通的文化。」

「我並沒有想太多，直到我在電視上看到那一幕。」

包括艾爾莫索本人在內，81名西班牙球員正進行罷賽，並將持續到西班牙足協的領導階層改變為止。

艾爾莫索表示，這個事件讓她覺得「很脆弱，就像被性侵的受害者」。

西班牙傳奇球星伊涅斯塔（Andres Iniesta）表示，西班牙女足在世界盃的勝利，被盧比亞雷斯的行為給玷污了。

皮特曼並未說出自己在選手時期，那個強吻她的教練是誰。

她說：「當下我甚至沒有多想，我跟他很熟，他是很友善的一個教練，所以我沒放在心上。」

然而，在女足世界盃決賽後，她現在對那個事件有不同的看法。

目前是醫師的皮特曼表示，最重要的是要大聲疾呼，以確保職業運動場域對女性來說是安全的環境。

皮特曼表示，盧比亞雷斯的這起醜聞中，最令人難過、傷心的，是它讓「這次不可思議的世界盃對女性運動所代表的意義」蒙上陰影。

© 2023 AFP