歐冠小組賽抽籤 拜仁強碰曼聯

（法新社摩納哥31日電） 歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）2023-24賽季小組賽今抽籤，曼聯將對上本季有英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）加盟的拜仁慕尼黑；法甲衛冕軍巴黎聖日耳曼則與紐卡索連隊同組。

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在A組，拜仁與曼聯被看好能晉級16強；A組裡另有丹麥超級聯賽亞軍的哥本哈根與土耳其超級聯賽冠軍加拉塔薩雷（Galatasaray）。

拜仁與曼聯對陣將勾起球迷印象最深刻的一次交手，1999年歐冠決賽曼聯在比賽尾聲驚天逆轉，2比1氣走拜仁。

近期才從英超熱刺轉戰拜仁的凱恩在推文貼上小組賽抽籤結果的圖片，還寫道「等不及了」。

F組目前看來是死亡之組，紐卡索聯、AC米蘭、多特蒙德與聖日耳曼將力拚小組賽前兩名晉級。

8個小組抽籤結果如下：

A組：拜仁慕尼黑、曼聯、哥本哈根、加拉塔薩雷

B組：塞維利亞、兵工廠、愛因霍芬、朗斯

C組：拿坡里、皇馬、布拉加、柏林聯盟

D組：本菲卡、國際米蘭、薩爾斯堡紅牛、皇家社會

E組：飛燕諾、馬競、拉齊奧、凱爾特人

F組：巴黎聖日耳曼、多特蒙德、AC米蘭、紐卡索聯

G組：曼城、RB萊比錫、貝爾格勒紅星、年輕人

H組：巴薩、波圖、頓涅茨克礦工、安特衛普。

© 2023 AFP