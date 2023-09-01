辛納直落3獲勝晉級 美網有望再與艾卡拉茲對決

（法新社紐約31日電） 與2022年美網8強賽相同的對戰戲碼可望再度上演，因為義大利好手辛納今天在美網以直落3獲勝，艾卡拉茲稍晚也晉級，若按照簽表，兩人接下來有機會再碰頭。

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辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）去年在美國網球公開賽（US Open）8強賽鏖戰5盤，辛納在歷時5個多小時的史詩級大戰後，才以3比6、7比6（9比7）、7比6（7比0）、5比7、3比6敗下陣來；而艾卡拉茲最後一路過關斬將，成功奪下這個大滿貫賽事的冠軍。

22歲的辛納今天以6比4、6比2、6比4擊敗同胞對手索內戈挺進第3輪，意味着極具天賦的他只要再拿兩勝，就可望對上尋求衛冕的艾卡拉茲。艾卡拉茲今天稍晚以6比3、6比1、7比6（7比4），直落3擊退南非選手哈里斯（Lloyd Harris）晉級32強。

辛納靠着極具宰制力的發球局擊敗索內戈（Lorenzo Sonego），他在2個小時又5分鐘的比賽期間，完全沒讓對手拿到破發點。

辛納賽後說：「我和我的團隊做了很多努力，試着讓自己更上一層樓，我覺得我的球技有所提升。」

「我在網前打得更遊刃有餘，這是個新的改變，希望未來能展現這點。」

辛納的第3輪對手將是2016年在美網封王的瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）。

© 2023 AFP