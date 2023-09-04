拚大滿貫生涯第24冠 喬科維奇美網晉8強

（法新社紐約3日電） 要力拚生涯第24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇，今天以直落3擊敗克羅埃西亞選手高約，輕鬆晉級美國網球公開賽男單8強。

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喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美網以6比2、7比5、6比4擊敗世界排名105的高約（Borna Gojo），前後打了2小時26分鐘。

喬科維奇接下來將與大會第9種子、美國選手佛里茲（Taylor Fritz）爭奪4強門票，並續朝追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）創下史上最多的生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄前進。

36歲喬科維奇1日在第3輪先丟2盤再追3盤的表現讓人嚇出一身冷汗，但今天沒有出現類似情況，整場比賽破了對手5個發球局，高約則只拿到1個破發點。

此役喬科維奇僅有12次非受迫性失誤，高約則有40個。

在第13度打進美網8強後，喬科維奇說：「我知道發球和正手拍都是高約很好的武器，他是能打大比賽的球員，且對一名高個子來說，他移動的速度很好。」

「比賽的關鍵是壓制他的發球，很高興能以直落3晉級。」

喬科維奇下一輪的對手佛里茲，是今年闖進美網8強的3名地主選手其中之一，其他兩人分別是提亞佛（Frances Tiafoe）和謝爾頓（Ben Shelton），是繼2005年以來，首度有3名地主選手同時打進美網8強。

© 2023 AFP