高夫擊敗復出前球後瓦芝妮雅琪 美網挺進8強

（法新社紐約3日電） 19歲美國好手高夫今天在美國網球公開賽擊敗一度退休，近期才復出的「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪，成功晉級8強。

廣告 繼續瀏覽後續

高夫（Coco Gauff）是本屆美網女單第6種子選手，被許多人看好是今年奪冠熱門，她今天以6比3、3比6、6比1擊敗曾為球後的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），順利晉級8強。

高夫接下來的對手，會是尋求衛冕的波蘭球後斯威雅蒂（Iga Swiatek）與拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）之戰的勝方。

高夫今天勝出後表示，賽前她便告訴自己「一下場就必須打得有侵略性」，也很高興能保持專註力。

她說，瓦芝妮雅琪是一個「每一分你都必須要武裝好心情去面對的對手」。

瓦芝妮雅琪吞敗後，這次美網的驚奇之旅就此告終。

現年33歲的瓦芝妮雅琪於2020年澳洲公開賽後退休，接着組織家庭生兒育女，並於上個月重出江湖。這次美網是她重拾球拍的第3戰，卻驚奇地一路殺進16強。

瓦芝妮雅琪首次在世界女子職業網球協會（WTA）亮相時，高夫才1歲。高夫今天對前輩的表現表達了敬意。

高夫說：「瓦芝妮雅琪回來了，她似乎從沒離開過網壇。」她表示，瓦芝妮雅琪「今天發揮的水準令人讚歎」。

「我是看着她贏得澳網長大的，今天能跟她在場上交手是我的榮幸。」

© 2023 AFP