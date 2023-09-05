強投二度涉家暴案 尤瑞亞斯不隨道奇前往客場

（法新社洛杉磯4日電） 拿下MLB國聯2021年勝投王、2022年防禦率王的道奇強投尤瑞亞斯再度因為涉嫌家暴被捕，目前雖已獲保釋，但不會隨球隊到客場征戰。

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警方表示，27歲的墨西哥左投尤瑞亞斯（Julio Urias）昨晚遭逮捕後，今天凌晨以5萬美元（約新台幣160萬元）交保。

2019年5月，尤瑞亞斯在美國加州比佛利山（Beverly Hills）一處商場停車場與女伴發生爭吵，被控將她推倒在地。

尤瑞亞斯當時雖未因此遭起訴，但他違反了美國職棒大聯盟MLB的家暴相關政策，而遭禁賽20場。

尤瑞亞斯曾助洛杉磯道奇奪下2020年世界大賽冠軍。

生涯至今8年都為道奇效力的他2021年拿下20勝3敗，是國家聯盟的勝投王；2022年則繳出17勝7敗、防禦率2.16的成績，成為國聯防禦率王。

道奇球團表示，尤瑞亞斯原本預計在道奇前往邁阿密與馬林魚進行的3連戰中，於5日先發登板，如今將不會隨隊前往客場。

道奇今天在社群媒體發文說：「我們知曉尤瑞亞斯涉及的事件，在我們試圖了解所有事實之際，他將不會隨隊展開客場之旅。現階段，球隊暫無進一步置評。」

在這次事件發生前，尤瑞亞斯最近一次登板表現令人失望，他投5局被打了3支全壘打在內的9支安打，丟掉5分都是自責分，最終道奇3比6輸給亞特蘭大勇士。

尤瑞亞斯今年球季結束後，將成為自由球員。

© 2023 AFP