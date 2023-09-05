拍落去年美網亞軍 鄭欽文首闖大滿貫8強

（法新社紐約4日電） 今天在以6比2、6比4擊敗去年亞軍、今年大會女單第5種子的突尼西亞好手加博後，中國女將鄭欽文在美網晉級8強，這是他生涯首度打進大滿貫賽事8強。

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20歲的鄭欽文下一場比賽的對手是白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。莎芭蓮卡在美國網球公開賽後將坐上世界球後寶座。

美網女單第23種子鄭欽文說：「現在我超開心的，能在大球場比賽也很興奮，我今天表現得很好。」

「加博是很棒的球員，很難被打倒。此戰對我來說，真的是令人印象深刻的勝利。」

「我知道在比賽中必須打得更強勢。比賽中有幾次我退居守勢一點，就被她破發了。」

「我告訴自己，我得掌握住這場比賽。」

鄭欽文是繼2019年的王薔後，第一個打進美網女單8強的中國球員。兩座大滿貫賽冠軍得主李娜曾在2013年美網打進4強，彭帥則於2014年同樣殺進到4強。

加博去年在美網女單決賽不敵波蘭的斯威雅蒂（Iga Swiatek），去年和今年在溫布頓網球錦標賽也都屈居亞軍。還在追求生涯第一座大滿貫賽冠軍的她，這次美網受流感所擾，影響其發揮。

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