美網16強插曲 觀眾喊希特勒口號遭逐出場

（法新社紐約4日電） 德國網球選手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天在美國網球公開賽中，向主審裁判抗議有人在觀眾席上對他高喊「希特勒口號」，隨後有一名觀眾遭驅逐出場。

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法新社報導，這起事件發生在美網艾許球場（Arthur Ashe Stadium），當時茲韋列夫與義大利好手辛納（Jannik Sinner）的男單16強賽事正進行到第4盤。

茲韋列夫向主審裁判凱塔芳（James Keothavong）投訴看台上傳來喊叫聲，「他剛剛就在那裡喊出世界上最知名的希特勒口號…令人不敢置信」。

凱塔芳隨即與維安人員商量，設法找出這名罪魁禍首。最後，一名戴着藍色棒球帽的男子被揪出並遭勒令離開球場。

第12種子的茲韋列夫曾在2020年美網勇奪亞軍，他今天在男單16強賽事以6比4、3比6、6比2、4比6、6比3擊敗義大利好手辛納，闖進今年最後一場大滿貫美網的8強。

此役告捷後，茲韋列夫接下來將迎戰去年美網冠軍暨本屆頭號種子、西班牙籍現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

現年26歲的茲韋列夫去年曾在法網扭傷腳踝，縮短了2022年賽季，如今他將試圖重回巔峰狀態，維持亮眼表現。

茲韋列夫說：「我想我可以說聲我回來了，我為此而活，這就是我極度熱愛之事。」

茲韋列夫說：「我原本希望比賽能再早一點結束，這是肯定的，但去年當我無法參加比賽時，這就是我所懷念的。過了凌晨1時30分，在艾許球場滿座的觀眾面前，沒有什麼比這更棒了。」

放眼接下來8強賽的艱鉅挑戰，茲韋列夫表示他會做好應戰準備，「我會像往常一樣全力以赴…我會戰鬥到最後一刻。當然，在這場激烈比賽後我必須重新恢復，但我會做足準備」。

© 2023 AFP