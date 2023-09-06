西班牙足協為主席強吻醜聞道歉 開除女足教頭

（法新社馬德里5日電） 西班牙足協主席盧比亞雷斯在世界盃頒獎典禮親吻球員引發爭議，足協今天為這個「令人完全無法接受的行為」道歉，並開除引發爭議的女足教頭，在徹底調查此案時指派一名女性接任他的職位。

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西班牙8月20日在世界盃女子足球決賽擊敗英格蘭奪冠後，46歲的西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒發典禮上強吻中場球員艾爾莫索（Jenni Hermoso），引起全球憤慨，西班牙足協事發兩個多星期後才對外道歉。

在臨時主席羅查（Pedro Rocha）簽署的信件中，西班牙足協「為最高機構代表在2023年國際足總女子世界盃（FIFA Women's World Cup 2023）決賽期間與之後令人完全無法接受的行為…致上最誠摯的道歉」。

這個吻雖招致足壇與外界譴責，並促使國際足總將盧比亞雷斯停權，但西班牙足協在事發8天後，才要求盧比亞雷斯辭去主席職位。

然而，盧比亞雷斯拒絕下台，稱這個吻「只是輕輕點一下」，聲稱這是雙方同意的，但女方完全否認。

西班牙足協表示，「這對西班牙足球、運動界、社會與整個足壇和運動界價值造成的損害是非常巨大的」，並向國際足總與歐洲足球總會（UEFA）道歉，「尤其是西班牙國家女子球隊球員」。

不久後，西班牙足協宣布開除自2015年起擔任國家隊教頭的比爾達（Jorge Vilda），並首次任命女性執掌這個世足冠軍隊伍的兵符。

西班牙足協在聲明中說，「西班牙足協…已決定解除比爾達擔任體育主管與女子國家隊教頭的職務」，之後任命托梅（Montse Tome）接替他的職位。

西班牙足協提到托梅時說：「她將會是西班牙首位擔任這個職位的女性。」托梅曾是球員，自2018年起擔任女足國家隊助理教練。

強吻事件爆發後，盧比亞雷斯發表了具挑釁意味的演說，表明他拒絕辭職並譴責「假女權主義」，42歲的比爾達當時對這段發言表示讚賞，且據悉這兩人過從甚密。因此，比爾達遭到開除是各界預料之中的事。

西班牙足協表示，開除比爾達是「一連串重組措施的第一步」，目的在醜聞爆發後改善治理。批評人士說，這個醜聞暴露了西班牙足壇內根深蒂固的厭女情結。

© 2023 AFP