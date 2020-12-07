運動畫刊年度最佳運動員 詹姆斯3度獲殊榮

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（法新社紐約6日電） 美國職籃NBA總冠軍洛杉磯湖人球星詹姆斯、職業美式足球聯盟NFL堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯等5人因球場外的行動主義表現，今天獲「運動畫刊」選為年度最佳運動員。

今年的「運動畫刊」（Sports Illustrated）年度最佳運動員主題是「行動主義運動員」（The Activist Athlete），向詹姆斯（LeBron James）、日本網球女將大?直美、馬霍姆斯（Patrick Mahomes）和隊友杜威內-塔迪夫（Laurent Duvernay-Tardif）及女子職籃WNBA西雅圖風暴前鋒史都華（Breanna Stewart）致敬。

「運動畫刊」指出，這5位男女在2020年就各方面都出類拔萃，場內場外都是冠軍。

「如果這暗黑的一年有任何光明，必定是領導力以及亟需的樂觀態度，一如我國幾位頂尖運動員面臨種種挑戰時拿出的表現。」

「2020年的議題和挑戰，無疑會延續至2021年和多年以後。但我們的年度最佳運動員無論在面對問題、有朝一日解決問題上都豎立起榜樣。秉持着原則、熱情和運動員的樂觀精神，無論障礙為何，都深信着更好的日子就在前方。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP