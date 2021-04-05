運河計畫遭批評 土耳其總統指退役將領暗示政變

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（法新社安卡拉5日電） 土耳其總統艾爾段今天指控，104名海軍退役上將批評他修建運河以連貫黑海和地中海的計畫，是要藉此發出「政變暗示」。

土國檢方今天羈押了其中10名上將，並下令另4名上將投案。他們周末期間發表了一封公開信，批評擬議中的伊斯坦堡運河計畫。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說：「海軍退役上將的責任並不是發表宣言，暗示要政變。」

「在以往充滿政變的我國，一群海軍退役上將（再次）企圖政變，令人絕對無法接受。」

土國官員上月通過這項運河計畫，使土國遵守蒙特魯公約（Montreux Convention）的立場引人質疑。這項1936年簽署的公約，旨在對穿越博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（DardanellesStrait）以通往地中海的航行制定嚴格的商務與海軍規定。

這些土國海軍退役上將擔心，修建運河將導致土國放棄蒙特魯公約，進而觸怒俄羅斯，喪失在此動蕩地區的中立地位。

艾爾段指出，將運河計畫與蒙特魯公約混為一談「完全錯誤」；並說，這條運河將「強化我們的主權」，同時暗示，土國日後可能退出這項公約。（譯者：張佑之）

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