遏制COVID-19擴散 歐盟數國啟動幼童疫苗接種計畫

（法新社柏林15日電） 為遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散、並維持學校開放，數個歐洲國家今天開始替5歲至11歲幼童接種疫苗，部分國家則尚未做出相關決定。

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率先開始替幼童接種疫苗的歐洲國家包括德國、西班牙、希臘、匈牙利。

德國小兒科醫師協會發言人馬斯克（Jakob Maske）表示，許多家長要求替孩子施打COVID-19疫苗，「我們只要一開放預約接種，名額幾乎都會被搶光」。

德國疫苗接種委員會（STIKO）先前僅建議患有其他疾病的兒童接種COVID-19疫苗，但今後只要父母提出要求，健康兒童也能接種。

在希臘，目前已有逾2萬名父母替孩子預約疫苗接種。

西班牙是歐洲疫苗接種率最高的國家之一，當局表示，替幼童接種疫苗，旨在打破「家庭環境、學校和社區內」的感染鏈。

部分歐洲國家將在近期內啟動類似的疫苗接種計畫，包括義大利、葡萄牙、波蘭、波羅的海三小國和捷克共和國，其他國家尚未做出最後決定。

歐盟藥品管理局（EMA）上月核准針對高感染率的5至11歲幼童，施打輝瑞/BNT疫苗。

12歲以下幼童的疫苗劑量較成人低，且會裝在橙色蓋子的小瓶中，以與較年長者適用的紫色蓋子瓶裝區別。

美國是全球第一個替5至11歲幼童施打COVID-19疫苗的大國，目前已有超過500萬名幼童打過疫苗。

© 2021 AFP