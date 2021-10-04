遏止暖化 攝氏0.5度之差就是生死之別

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（法新社巴黎4日電） 攝氏0.5度或許看似不多，但氣候專家表示，比19世紀工業化前高出攝氏1.5度的世界，與升溫攝氏2度相比，可能有着生死之間的差別。

在升高攝氏2度的世界，面臨極端熱浪的人數將比現在增加逾1倍，面臨水資源短缺的人數將增加2.5億。

北極海無冰的現象將不再是百年一見，而是10年一見。

簽署巴黎氣候協定的各國矢言將全球平均升溫控制在攝氏2度內，最好是攝氏1.5度，不過目前氣溫已比工業化前的基準高出攝氏1.1度。

人類目前距離這個目標依然很遙遠，根據聯合國資料，就算達成目標，目前的減排承諾仍將使地球走向暖化攝氏2.7度的「災難性」之路。

以下是聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）對全球氣溫升高攝氏1.5度、2度甚至以上所做的分析。

● 熱浪

若氣候暖化達到攝氏1.5度，部分地區的最高溫將增加3度；若全球暖化達攝氏2度，部分地區的最高溫則將增加4度。

在全球升溫攝氏1.5度的情況下，目前10年一遇的熱浪機率可能增為4倍；全球升溫攝氏2度，則可能增為近6倍。

若全球暖化攝氏1.5度，目前每50年出現一次的極端炎熱天氣的機率將增為近9倍，升溫攝氏4度將暴增為40倍。

此外，也會有更多人類受到影響：全球升溫攝氏1.5度，每5年至少遇到一次極端熱浪的人類比例為14%，若再增加攝氏0.5度，比例將增為37%。

● 風暴

全球暖化將在赤道以南和以北的較高緯度地區，以及熱帶和部分季風地區帶來更多雨水。

副熱帶地區的降水可能會更少，進而提高發生乾旱的隱憂。

當今的極端降雨事件，機率是全球開始暖化前的1.3倍，強度也增加7%。

當暖化達攝氏1.5度時，極端降雨、降雪和其他降水事件的強度將加劇10%，機率則增為1.5倍。

● 乾旱

在升溫攝氏1.5度的世界，容易發生旱災的地區面臨旱期的可能性增為2倍，若升溫達攝氏4度，乾旱可能性則增為4倍。

相較於把全球平均氣溫升幅控制在攝氏2度內，若控制在1.5度內，能避免另外2到2.5億人口面臨嚴重水資源短缺。

限制乾旱也能減少發生相關災害的風險，例如野火。

● 糧食

在氣溫比工業化前高出攝氏2度的世界，7%到10%的農地將無法再耕種。

在升溫攝氏1.5度的世界，作物收穫量料將減少，熱帶地區玉米收成估計將下跌3%，若升溫攝氏2度，則將減少7%。

● 海平面

若將全球暖化控制在升溫攝氏2度內，海平面將在21世紀里上升約0.5公尺，到2300年前還會持續上升至近2公尺，這個數字是政府間氣候變遷問題小組2019年預測的2倍。

由於冰蓋的不確定性，科學家不排除在最糟的溫室氣體排放情況下，海平面在2100年前總計將升高2公尺。

若將氣溫升幅控制在攝氏1.5度內，海平面上升將減少10公分左右。

● 瀕絕物種

上述一切影響，都攸關地球各地動植物的存亡。

全球暖化控制在攝氏1.5度內，對7%的生態系統有負面影響，若暖化達2度，則比例將增加近1倍。

氣溫若升高攝氏4度，將危及地球半數物種。

© 2021 AFP