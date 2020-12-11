遏止暖化 歐盟同意2030年前減排溫室氣體55%

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（法新社布魯塞爾11日電） 經過徹夜冗長爭辯，歐洲聯盟各成員國領袖今天就設定更具企圖心目標達成共識，也就是在2030年前減少溫室氣體排放55%，以遏止全球暖化。

主辦歐盟成員國領袖高峰會的歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在推特（Twitter）發文指出：「歐洲在對抗氣候變遷方面走在前頭。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「2030年前，歐洲將減排至少55%，這個目標使歐盟朝着2050年前實現氣候中和（climate neutrality）的明確方向前進。」

歐盟各成員國領袖辯論氣候變遷措施長達8小時，使得會議一直開至今天清晨。峰會昨天登場，為期兩天。

波蘭獲得部份其他仰賴煤炭的中歐國家相挺，一直爭取獲得清潔能源轉型的資助保證。

此項爭論延宕了討論英國脫歐的議程，也破壞稍早歐盟宣布各國領袖就歐盟長期預算達成共識的興高采烈氣氛。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

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