遏止通膨持續惡化 美聯準會料升息1碼

（法新社華盛頓16日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天準備邁出提高借貸成本的第一步，目標是在情況失控前遏止通貨膨脹持續惡化。

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由於俄羅斯入侵烏克蘭，為受到供應鏈混亂和勞動力短缺打擊的經濟帶來新的不確定性，聯準會將不得不走鋼索，以確保其抑制通膨的努力不會破壞美國經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復蘇的進程。

曾任聯準會資深顧問的魏考克斯（David Wilcox）告訴法新社，「在任何經濟學教科書中，都找不到好的答案」，強調聯準會就其行動意願進行溝通，將是採取平衡作法的關鍵。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC）結束為期兩天的會議後，預計將於美東時間今天下午2時（台灣時間17日清晨2時）公布最新利率決策。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已表示，他贊成將基準利率從2020年3月以來維持在趨近於零的區間上調0.25個百分點，而這將會是一連串升息的第一步。聯準會準備撤銷在疫情初期匆忙實施的刺激措施。

鮑爾認為，隨着全球最大經濟體美國的供應鏈和勞動力短缺問題獲得解決，通膨動能將在未來幾個月開始下行。

然而，中國最近對幾個城市祭出防疫封鎖，影響數以千萬計民眾，迫使美國科技巨頭蘋果公司（Apple）的一家主要供應商關閉，顯示疫情和其帶來的衝擊尚未落幕。

決策者應該更有能力應對過高而非過低的通膨問題，如同2008年全球金融危機後的那10年，通膨和就業復蘇緩慢。

然而，隨着美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，創40年來新高，聯準會挨批忽視通膨危險，在應對汽車、住房和食物價格飆漲方面動作太慢。

俄羅斯入侵烏克蘭以及俄國因此遭西方國家制裁，導致國際油價飆升。油價昨天回落至每桶100美元以下，為3周以來首次。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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