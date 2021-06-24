遏阻美暴力犯罪飆升 拜登嚴管槍枝掃蕩「壞蛋」

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（法新社華盛頓23日電） 面對共和黨一連數周針對犯罪率遽增緊咬民主黨施政不力，美國總統拜登說，預期在實施防疫封鎖措施數月後，犯罪率上升問題恐會延續到夏季，他同時公布「對付壞蛋」的新措施。

近來美國各大城市的槍擊、兇殺與持械搶劫案大幅飆升，拜登警告美國人，在為防疫實施數月的封鎖措施後，犯罪率飆升情況可能會延續到夏季。

拜登在與司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、一群跨黨派市長和執法部門領導人開會後，今天在電視轉播的演說中公布打擊策略。

拜登說：「我們正在對付這些壞蛋。」「我們不會改變憲法，我們是在執行它。」他這項說法顯然是在回應共和黨抨擊管制槍枝措施相當於逾越憲法。

拜登指出，他的政府承認暴力犯罪上升，2021年第1季的兇殺案比去年同期增加了24%，這讓實施更嚴格的槍枝法有了正當性，他呼籲國會着手制定明智的槍枝管製法。

就當美國政府忙於控制重創經濟的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之際，暴力犯罪在過去18個月增加。拜登說：「當我們擺脫這場疫情時，夏季犯罪率上升的幅度甚至可能比往常更明顯。」

拜登的槍枝危機解決計畫，列出遏阻槍枝流向暴力犯罪的方法，也讓司法管轄區能重新分配未花費的疫情紓困資金，以用於支付僱用新員警、設置槍擊偵測系統等犯罪打擊技術，並擴大起訴槍枝非法販運者。

拜登同時暗示，當局將打擊提供大量武器以供犯罪的「軍火商」。他說，在犯罪現場發現的每10支非法槍枝中，有9支是由美國5%的槍枝經銷商所販售。

拜登宣布，預期夏季犯罪率將增長，政府將和15個承諾使用疫情剩餘資金的城市合作，包括洛杉磯、亞特蘭大、巴爾的摩與首都華盛頓哥倫比亞特區等。

許多民主黨人多年來致力通過更嚴格的槍枝管制措施，但自2012年康乃狄克州一所小學發生26死的槍擊案後，在共和黨更大力反對下，這項努力一再落空。

美國聯邦眾議院今年3月通過兩項法案，目的在強化背景審查與堵住槍枝管制漏洞。2015年南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）一所教會發生致命槍擊案，槍手就是因為背景審查漏洞取得槍枝犯案。

但這兩項法案不太可能在聯邦參議院通過，因為民主黨需要至少10位共和黨議員的支持，才能達到推動法案所需的60張贊成票門檻。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP