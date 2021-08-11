道瓊指數再攀歷史新高

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（法新社紐約11日電） 美國今天公布受到密切關注的通貨膨脹率數據，顯示7月物價漲幅降溫，華爾街股市開盤應聲走揚，道瓊指數攀上歷史新高價位。

美國勞工部公布，7月消費者物價指數（CPI）經季節調整後上漲0.5%，漲幅由6月的0.9%下降。

Briefing.com分析師歐哈爾（Patrick O'Hare）指出，美國物價上漲速度緩和，「為『通膨已觸頂』的說法注入聲量」。

不過他也提醒，最新CPI報告暗示，美國通膨可能仍會徘徊在高檔。「坦白說，這份CPI報告內容，足以讓通膨說法在兩方打轉，所以今天股市若再度走勢分歧並不令人意外。」

台灣時間晚間10時50分，道瓊指數上漲215.62點或0.61%，報35480.29點。標普500指數上升10.7點或0.24%，報4447.45點。那斯達克指數則下跌15.03點或0.1%，報14773.06點。

由於全球央行年會本月稍晚將在美國懷俄明州的傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，屆時美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在會中發言，加上美國央行官員近日暗示可能即將宣布縮減振興措施計畫，令外界認為這份通膨報告提供聯準會重要數據參考。

© 2021 AFP