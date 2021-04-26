道達爾：暫停莫三比克200億美元天然氣計畫

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（法新社巴黎26日電） 東非國家莫三比克北部一座城鎮上月遭武裝組織攻擊，奪走數十人性命。法國能源巨擘道達爾今天證實，已暫停附近一項價值200億美元（約新台幣5570億元）的大型天然氣計畫。

道達爾（Total）發布聲明說：「考量到安全情勢的演變…道達爾證實已從阿豐基（Afungi ）廠址撤出所有液化天然氣計畫人員。」

道達爾並宣布情勢為「不可抗力」。該法律概念意指可以暫停履行合約義務。

道達爾已於今年1月撤離部分員工和暫停工程。此前鄰近區域已發生過一連串聖戰士攻擊。

今年3月24日，聖戰士攻擊莫國北部德爾加杜角省（Cabo Delgado）的帕爾馬鎮（Palma），促使道達爾撤出天然氣廠剩下的員工。

自2017年以來，蘊藏豐富天然氣的德爾加杜角省便時常遭受聖戰士攻擊，至少有2600人遭到殺害、近70萬人流離失所。早在3月的攻擊事件前，外界已懷疑這個非洲最大的單一投資計畫是否還能做下去。

雖然政府承諾會在廠址方圓25公里範圍內加強維安，但3月在帕爾馬鎮的攻擊，地點距離天然氣計畫的中樞僅10公里遠。

根據政府初步數據，數十人在最新攻擊事件中喪生。包括外國員工在內等數百人經由空中與海上疏散，另有數以千計的當地人徒步至鄰近地區避難。

© 2021 AFP