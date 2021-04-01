達美、可口可樂批喬治亞州限縮投票法

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（法新社紐約31日電） 美國喬治亞州新投票權法引發激烈論辯，達美航空、可口可樂等大企業先前保持中立挨批、面臨抵制聲浪後，今天公開譴責喬州新法，矢言將致力確保民眾取得更好的投票權益。

達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）在寫給員工的信中表示，喬州新法「讓人無法接受」，可口可樂（Coca-Cola）執行長昆西（James Quincey）則在接受CNBC訪問時表示，此項備受爭議的措施是「開倒車」。

民權領袖對喬州等地的大企業施壓，要它們抗拒多州變更投票權的浪潮。批評者表示，投票權的變更，就像吉姆克勞法（Jim Crow Law）時代用以壓迫非裔美國人政治權的限制措施。

拜疫情期間提前投票以及郵寄投票增加所賜，2020 年總統大選喬州投票率空前。在喬州這個有黑奴與隔離歷史的州，數十年來當局持續嘗試限縮非裔族群的投票權。

大型遊說組織商業圓桌組織（Business Roundtable）支持投票權以及宣導投票的倡議，但在美國政治兩極化的時代，企業對於棘手的立法辯論基本上都是能不碰就不碰。

昆西接受CNBC訪問時表示，可口可樂一向反對喬州新法，「許多事私底下就能獲得改善、成功達成，不用公開表達立場，但在這個案例卻明顯行不通，所以我們要更強而有力地表達立場」。

共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）上周簽署的新法明定選民投票須出示身分證件，並限制投票箱數目，禁止志工提供飲水給排隊等待數小時的投票者等。

© 2021 AFP