違反法律 俄關閉國際特赦等15個組織辦公室

（法新社莫斯科8日電） 俄羅斯今天表示，將關閉15個國際組織的駐俄辦公室，包括人權觀察、國際特赦組織與卡內基國際和平基金會。

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俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動進入第44天，有數以千計民眾遭殺害，超過1100萬人逃離家園或國家，釀成自第2次世界大戰以來最嚴重的難民危機。

人權觀察（Human Rights Watch）在俄羅斯運作已有30年之久，國際特赦組織（Amnesty International）是自1993年起在俄羅斯設有辦公室。

俄羅斯司法部在聲明中說，有15個組織因為「違反目前的俄羅斯聯邦法律」，他們的國際組織與外國非政府組織（NGO）登記資格遭撤銷，但沒有提供進一步資料。

俄羅斯也關閉卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）、弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）、艾伯特基金會（Friedrich Ebert Foundation）、阿迦汗基金會（Aga Khan Foundation） 等組織的駐俄辦公室。

© 2022 AFP